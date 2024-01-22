«Потери на Украине один к семи» – полковник армии США
Из-за бестолковой «помощи» Запада потери российской армии в ходе СВО в семь раз ниже, чем у ВСУ.
Об этом на канале «MAS Knitting» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские потеряли гораздо, гораздо меньше. Я бы сказал, что соотношение потерь составляет, вероятно, один к семи, и продолжает расти.
Мы дали украинцам ужасные советы, снабдили вооружением, которое они вряд ли смогли бы эффективно использовать без многолетнего опыта. Мы пытались создать армию на лету.
И сегодня Украина лежит в руинах. Кладбища переполнены, и продолжают расти. Сейчас русские захватывают в плен мужчин за семьдесят и мальчиков в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет в военной форме.
Люди на Западной Украине сейчас в ужасе. Они не хотят, чтобы их втягивали в это, хотя все поголовно ненавидят русских. Но они не хотят участвовать в этой войне», – сказал Макгрегор.
«Если бы правда была опубликована, у нас было бы чёткое представление о Зеленском как о законченном мошеннике – человеке, который вообще не представляет интересы Украины, а бегает по округе, пытаясь продать свою страну «BlackRock» и её дочерним компаниям. И с нетерпением ждёт своей пенсии на вилле на Кипре», – добавил он.
Спасибо!
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