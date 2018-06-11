11.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Потери от трудовой миграции на Украине больше, чем на войне в Донбассе

Всё больше и больше украинцев из-за низкого уровня жизни в стране вынуждены мигрировать на запад. Количество выехавших на заработки в Европу уже больше, чем военные потери в Донбассе.

Об этом политолог и представитель экс-уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил в эфире телеканала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если честно, то потери, которые произошли от миграции, намного хуже, чем те, что мы понесли от войны. На войне каждый день гибнут люди, а тут, извините, выезжают миллионами. Большая часть из них уже не вернутся, если учесть, что они забирают туда своих детей. Очень много моих коллег, да и я сам задумываюсь над тем, чтобы мой ребёнок после 8 класса учился где-то в Польше. И в принципе, непонятно, что здесь будет с точки зрения качества образования и рынка труда. Но беда в следующем: у нас скоро не будет, кому работать. Все хорошие специалисты, которые выезжают в Польшу, Чехию, Словакию и вообще по Евросоюзу, они в скором времени получают там возможность легально работать, а те, у кого нет хорошей квалификации, работают нелегально, и очень часто становятся заложниками трудового рабства. Это не значит, что за ними кто-то бегает с автоматами, просто им не платят деньги и они не могут вернуться домой. Весь негатив в том, что мы теряем трудовые ресурсы, и откуда нам их брать, если мы хотим видеть экономическое развитие? На ровном месте оно не произойдёт», – отметил Чаплыга.