«Потери растут в геометрической прогрессии» – нацист об ударах ВКС России

Вадим Москаленко.  
10.04.2024 15:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Удары ВКС России на много месяцев выводят из строя украинские инфраструктурные объекты.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары ВКС России на много месяцев выводят из строя украинские инфраструктурные объекты. Об этом...

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«Россия сейчас немного изменила технологию [выбора] объектов для атаки, она бьёт по ТЭС. Это тот момент, когда оборудование выходит из строя на много месяцев, потому что элементарно не хватает ресурсов для его быстрой замены.

А особенно когда по одним и тем же объектам прилетает много раз, они лупят в одну точку каждый день или через день. Потери растут в геометрической прогрессии. И никто не может гарантировать, что если сегодня заменим какие-то повреждённые элементы, что завтра туда не прилетят те же самые дешёвые боеголовки», – пожаловался Шлинчак.

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