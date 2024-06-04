Потери территорий Украины несовместимы с жизнью Зеленского, – Балашов

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 15:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина


Президенту Украины Владимиру Зеленского из Штатов поступают сигналы о том, что конфликт пора прекращать, но он понимает, что это означает поражение. А потери настолько серьезные, что выход из конфликта может стоить ему жизни.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту Украины Владимиру Зеленского из Штатов поступают сигналы о том, что конфликт пора прекращать,...

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«Я думаю, что на него оказывается такое же давление, как на Нетаньяху, американцами, что конфликт надо прекращать, это влияет на избирательную кампанию. Я думаю, что Зеленскому тоже поступило подобное предложение давно, что конфликт надо прекращать, переходить в стадию мирных переговоров, но Зеленский не хочет быть подписантом проигравших. Потому что в данной ситуации, на сегодняшний день потери территории несовместимы с жизнью Зеленского», – заявил Балашов.

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