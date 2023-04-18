Потери Украины чудовищные. Все решится ближайшие два месяца – Бородай

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Российской армии важно уничтожить как можно большее количество украинских солдат во время анонсированного наступления ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бородая, судьба СВО будет решаться в ближайшие пару месяцев.

«На мой взгляд, осталось уже не очень много и события ближайших месяцев, может быть, ближайших полутора-двух месяцев, будут являться определяющими. Дело в том, что это наступление, которое планируют – это для них практически последняя возможность что-то отыграть, потому что у них просто-напросто заканчивается человеческий ресурс. Они сейчас гребут свои ударные, штурмовые бригады, гребут туда ментов всяких, таможенников, пограничников, а в обычные просто наскребают последние остатки мужского населения. И надо понимать, что сопротивление этим всем их призывам, мобилизации и всему прочему, оно внутри населения самой Украины нарастает. Там население крайне устало от всего происходящего, мягко выражаясь», – утверждает Бородай.

«Нам важно сейчас просто-напросто всего лишь выбить не столько бронетехнику, не на ней главный упор, сколько уничтожить живую силу противника в большом количестве, вот и все… Наши потери кратно, если не на порядок меньше, чем у них – это я понимаю. Потери у них реально в живой силе просто чудовищные. Украина – это страна без будущего, потому что они перемололи практически, сейчас доперемелят свою молодежь – ту часть ее, которая не сумела сбежать на Запад», – заявил Бородай.