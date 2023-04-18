Потери Украины чудовищные. Все решится ближайшие два месяца – Бородай

Анатолий Лапин.  
18.04.2023 15:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российской армии важно уничтожить как можно большее количество украинских солдат во время анонсированного наступления ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской армии важно уничтожить как можно большее количество украинских солдат во время анонсированного наступления...

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По мнению Бородая, судьба СВО будет решаться в ближайшие пару месяцев.

«На мой взгляд, осталось уже не очень много и события ближайших месяцев, может быть, ближайших полутора-двух месяцев, будут являться определяющими. Дело в том, что это наступление, которое планируют – это для них практически последняя возможность что-то отыграть, потому что у них просто-напросто заканчивается человеческий ресурс.

Они сейчас гребут свои ударные, штурмовые бригады, гребут туда ментов всяких, таможенников, пограничников, а в обычные просто наскребают последние остатки мужского населения. И надо понимать, что сопротивление этим всем их призывам, мобилизации и всему прочему, оно внутри населения самой Украины нарастает. Там население крайне устало от всего происходящего, мягко выражаясь», – утверждает Бородай.

«Нам важно сейчас просто-напросто всего лишь выбить не столько бронетехнику, не на ней главный упор, сколько уничтожить живую силу противника в большом количестве, вот и все…

Наши потери кратно, если не на порядок меньше, чем у них – это я понимаю. Потери у них реально в живой силе просто чудовищные. Украина – это страна без будущего, потому что они перемололи практически, сейчас доперемелят свою молодежь – ту часть ее, которая не сумела сбежать на Запад», – заявил Бородай.

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