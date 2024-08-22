Потери воюющей Украины достигли полтриллиона долларов только на имуществе – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
22.08.2024 23:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Общие имущественные потери Украины от войны против России составляют, как минимум, 486 миллиардов долларов.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат от «Европейской солидарности» Павел Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Общие имущественные потери Украины от войны против России составляют, как минимум, 486 миллиардов долларов....

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«5 миллионов внутренне перемещённых лиц, более 6 миллионов украинских беженцев за рубежом… и миллионы украинцев, которые потеряли жизнь и здоровье здесь, на Украине.

Смотрите, насколько сложная у нас ситуация: все средства, налоги, поступления от пошлин – все, что мы получаем от приватизации, продажа наших бондов, все средства мы направляем на сектор безопасности и обороны. Вся помощь ВПЛ и другим пострадавшим – это помощь наших партнеров, – сказал депутат.

«Всемирный банк вместе с Еврокомиссией оценивает убытки на конец 23-го года, причиненные только имуществу, в 486 миллиардов долларов, это 15 довоенных годовых бюджетов Украины! И эти убытки не включают убытки и вред, причиненный жизни и здоровью украинцев», – добавил депутат.

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