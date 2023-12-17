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Из-за некомпетентности киевского и зарубежного командования, в войне против России гибнет до 90% мобилизованных украинцев.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте, вы идёте в Конгресс, и вам говорят: «Мы отдали вам все эти деньги, вы создали четыре армии. Где же они?». Что же, 80-90% процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80 до 90 % что ты не вернёшься», – сказал Риттер.

Он подчеркнул, что, если бы в таких количествах гибли американские солдаты – командование ВС США давно отправилось бы под суд.

«Гибнет много людей, в основном украинцев. Это не война, не военное искусство. И, честно говоря, все в НАТО вовлечены в это. Все в Вооружённых силах США должны быть уволены за некомпетентность. Если бы армия США так же бездушно разбрасывалась жизнями американцев, были бы обвинены в какой-то преступной халатности», – подытожил Риттер.