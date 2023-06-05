Потери ВСУ: львовский художник ежедневно рисует погибших

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Исправить русских в лучшую сторону может сделать только физическая сила.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил львовский художник-акционист Влодко Кауфман.

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У него поинтересовались, можно ли предположить, что когда-нибудь русские будут изображаться на Украине нормальными людьми.

«Конечно, это будет. Хотя я не знаю, какая будет эта Россия и сколько будет русских, и в какой форме. И, конечно, если мы все выживем. Я не знаю, как исправлять русских. Единственное, что на них может повлиять – физическая сила. Может, проигрыш в войне начнет понемногу их отрезвлять, какую-то часть. Надо кучу всего ломать. За сотни лет они создали, придумали и сконструировали множество стереотипов о «русском мире», о «русской цивилизации», об избранном народе и обилии такой херни, которую с успехом сотни лет хавает целый мир», – сказал Кауфман.

Он сообщил, что ведет свою статистику погибших.

«До 2022 года у нас была статистика погибших и раненых. Я каждый день эту статистику рисовал. У меня там сложилось где-то 12 с чем тысяч портретиков. Сейчас я их рисую гораздо активнее. Причем я не знаю статистики. Я каждый день рисую, рисую, рисую, то есть я фиксирую погибших. Все это началось с того, что я заметил, что цифры в новостях о погибших или раненых звучат как сухая статистика», – отмечает художник.

По его словам, он каждый день рисует 30-40 такого рода портретиков, но точно не знает, сколько их всего накопилось.

«Не знаю. Тысяч 20-25. Я думаю, это гораздо меньше, чем погибших», – считает Кауфман.