Потери ВСУ не имеют значения, главное продолжать воевать – министр обороны США

Владимир Гладков.  
15.06.2023 17:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, США, Украина


Огромные потери ВСУ в идущем наступлении не имеют для Запада никакого значения до тех пор, пока Киев в состоянии продолжать войну против России.

Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны США Ллой Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Огромные потери ВСУ в идущем наступлении не имеют для Запада никакого значения до тех...

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Журналисты поинтересовались, в какой степени в Вашингтоне обеспокоены потерями ВСУ, и какие меры готовы предпринять США для поддержки украинского наступления.

«Относительно потерь. Идет война, случаются потери с обеих сторон. Но очень важно, что у Украины есть возможность ремонтировать испорченное снаряжение, они способны вернуть его к участию в боевых действиях. Таким образом, они поддерживают определённый потенциал. Таким образом, они поддерживают своё потенциал», – сказал Остин.

Он дал понять, что Вашингтону безразличны потери среди украинцев, главное для США – это продолжение войны против России.

«В будущем мы также предполагаем определённый урон, но это не может иметь решающего значения. Как уже было сказано, ведётся жёсткая борьба. Мы знали об этом.

Здесь важна устойчивость в поддержании боевых действий. Я думаю, в конечном итоге это будет самым важным, поэтому мы целиком сконцентрировали внимание на поддержке Украины», – добавил американский министр.

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