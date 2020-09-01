Потери ВСУ: Один боевик скончался от передоза, двоих взяли с амфетамином

01.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

В зоне так называемой ООС от передозировки наркотиками скончался один украинский военнослужащий, ещё двое были задержаны с коноплёй, амфетамином и оружием для обмена на запрещенные вещества.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На позициях вооружённых формирований Украины в районе населённого пункта Марьинка боевиками 79 бригады обнаружен без признаков жизни солдат Бодров. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате передозировки наркотических веществ», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что сотрудники СБУ задержали двух украинских военнослужащих, у которых при обыске были изъяты боеприпасы и наркотические вещества.

«В ходе проверки личного состава 53 бригады на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ, сотрудниками военной службы правопорядка в пункте временной дислокации в населённом пункте Волноваха, задержаны солдаты Чевелий и Гузько в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре личных вещей, у задержанных обнаружены: пистолет «ПМ», шесть гранат РГД-5, 2150 патронов калибром 5.45мм, наркотические вещества в количестве 8 гр. амфетамина и 29 гр. конопли.

По предварительной информации, задержанные боевики, занимались не только продажей наркотических веществ, но и обменом их на боеприпасы. В настоящее время боевики переданы СБУ», – отметили в ведомстве.