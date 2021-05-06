Потери ВСУ под Мариуполем: у боевиков взорвался самогонный аппарат

06.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Семеро украинских боевиков получили небоевые ранения, готовя спиртное ко «дню пехоты ВСУ».

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По полученной информации от источников из пресс-центра штаба ООС, стали известны изменения плана работы командующего ООС Кравченко на Мариупольском направлении в связи с чрезвычайным происшествием с небоевыми потерями в 128 огшбр.

Из материалов разбирательства отмечено, что в занятом боевиками частном доме жителя населённого пункта Водяное в результате несоблюдения требований безопасности во время изготовления самогона произошел взрыв самогонного аппарата», – говорится в сообщении.

Отмечается, что травмы получили семеро украинских боевиков, трое из которых с термическими ожогами доставлены в мариупольский госпиталь.

«Также в разбирательстве отмечено, что пострадавшие военнослужащие готовили спиртное к празднованию «дня пехоты ВСУ» для мотопехотного батальона», – уточнили в ведомстве.