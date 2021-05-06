Подпишись на рассылку
06.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
Просмотров:

Потери ВСУ под Мариуполем: у боевиков взорвался самогонный аппарат

Новости УкраиныСемеро украинских боевиков получили небоевые ранения, готовя спиртное ко «дню пехоты ВСУ». Об этом...

Семеро украинских боевиков получили небоевые ранения, готовя спиртное ко «дню пехоты ВСУ».

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«По полученной информации от источников из пресс-центра штаба ООС, стали известны изменения плана работы командующего ООС Кравченко на Мариупольском направлении в связи с чрезвычайным происшествием с небоевыми потерями в 128 огшбр.

Из материалов разбирательства отмечено, что в занятом боевиками  частном доме жителя населённого пункта Водяное в результате несоблюдения требований безопасности во время изготовления самогона произошел взрыв самогонного аппарата», – говорится в сообщении.

Отмечается, что травмы получили семеро украинских боевиков, трое из которых с термическими ожогами доставлены в мариупольский госпиталь.

«Также в разбирательстве отмечено, что пострадавшие военнослужащие готовили спиртное к празднованию «дня пехоты ВСУ» для мотопехотного батальона», – уточнили в ведомстве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть