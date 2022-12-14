Потери ВСУ превышают 400 тысяч человек. Как это подсчитали

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Погодные условия осложняют подготовку анонсированного Киевом продолжения наступления ВСУ. Однако сохраняется большая угроза прорыва со стороны Сватова и Кременной (ЛНР).

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Радиоведущий напомнил, что ВСУ готовят контрнаступление, о чём писало издание Forbes. При этом он отметил, как летом посмеивались с украинского «контрнаступу», а потом произошло спешное отступление российских войск из Харьковской области, которое многие сравнивали с бегством.

«Сейчас, как вы оцениваете заявления по поводу четвёртого крупного наступления? Они говорят, что будут наступать на Запорожскую область. В принципе, это очевидно», – спросил ведущий.

«Сейчас готовить наступление гораздо сложнее, потому что уходит эффект маскировки естественной под названием «зелёнка», поэтому любые скопления войск противника, если их обнаруживает наша разведка, они подвергаются тут же нанесением по ним ударам… Противнику гораздо сложнее сосредотачивать войска и главным препятствием наступлению на Запорожском направлении – это не совсем закончившаяся распутица. Более реально у него всё-таки рассматривается северное направление, район Сватова, Кременной. Район Артёмовска, где они сейчас кладут столько народа, чтобы сдержать наши вооружённые силы, что задаёшься вопросом, а сколько у них ещё там осталось годных штыков? Потому что неофициальная статистика, которая приходит с той стороны, что примерно за полтора месяца противодействия нашей армии – они уже похоронили 60 тысяч штыков. Урсула фон дер Ляйен сказала более 100 тысяч человек (за время проведения СВО – ред.) и 20 тысяч гражданских она где-то насчитала – это полуофициальная статистика» – сказал Леонков.

«Вы в неё верите, в эту статистику 100 тысяч?» – спросил ведущий.

«Это те, кто прошёл воинский учёт. Это та статистика Украины, по которой считается, сколько они им автоматов поставили, броников, касок. У них же всё подотчётно. Потерь больше. Определяются эти потери тем самым стихийным народным явлением, появившимся на Украине, когда народ пишет в правительство, в Минобороны и просят найти своих близких родных без вести пропавших на линии боевого соприкосновения. Так вот, более 320 тысяч обращений. 320 плюс 100 тысяч у Урсулы фон дер Ляйен, то есть, мы можем говорить о том, что более 300 тысяч потерь у них однозначно. А если сложить эти цифры, то получим более 400 тысяч», – предположил Леонков.