Потери ВСУ превысили полтора миллиона – Риттер

Максим Столяров.  
27.05.2024 20:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Общие потери украинской армии перевалили за полтора миллиона убитых и раненных.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Общие потери украинской армии перевалили за полтора миллиона убитых и раненных. Об этом на...

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«Русские приводят очень скромные цифры, они говорят о потерях украинцев 400 тысяч человек. Но это очень грубый недоучёт.

Есть все основания полагать, что украинцы потеряли порядка 500 тысяч человек убитыми. И в добавок к этому, миллион с лишним раненных. Это огромное число.

Именно поэтому у них нехватка живой силы – что они растратили её, когда начинали наступление», – сказал Риттер.

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