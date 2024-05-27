Потери ВСУ превысили полтора миллиона – Риттер

Общие потери украинской армии перевалили за полтора миллиона убитых и раненных.

Об этом на канале журналиста Дэнни Хайфона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Русские приводят очень скромные цифры, они говорят о потерях украинцев 400 тысяч человек. Но это очень грубый недоучёт.

Есть все основания полагать, что украинцы потеряли порядка 500 тысяч человек убитыми. И в добавок к этому, миллион с лишним раненных. Это огромное число.

Именно поэтому у них нехватка живой силы – что они растратили её, когда начинали наступление», – сказал Риттер.