Потери ВСУ приближаются к 2,5 миллионам – американский аналитик

Максим Столяров.  
28.09.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Послевоенные подсчёты покажут, что потери Украины перевалили за два миллиона.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы находимся в финальной стадии краха украинского правительства. Экс-министр иностранных дел Кулеба сбежал. Раньше был такой крутой, говорил, как будут убивать русских. А теперь сбежал, как трус, потому что пришло время убивать русских, а он не может это сделать.

И никто на Украине не хочет умирать за это коррумпированное нацистское правительство, кроме самих нацистов», – сказал Риттер.

Однако он подчеркнул, что боевиков для продолжения войны хватит Украине на какое-то время.

«Но, к сожалению для России и всего мира, на Украине достаточно нацистов, готовых продолжать это сопротивление. И Украина будет сражаться до последнего украинца, который готов сражаться.

А их будет много. Я думаю, когда это всё закончится, окажется, что [погибших украинских солдат] будет около двух с половиной миллионов. Это просто суровая реальность», – подытожил он.

