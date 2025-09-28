Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Послевоенные подсчёты покажут, что потери Украины перевалили за два миллиона.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы находимся в финальной стадии краха украинского правительства. Экс-министр иностранных дел Кулеба сбежал. Раньше был такой крутой, говорил, как будут убивать русских. А теперь сбежал, как трус, потому что пришло время убивать русских, а он не может это сделать. И никто на Украине не хочет умирать за это коррумпированное нацистское правительство, кроме самих нацистов», – сказал Риттер.

Однако он подчеркнул, что боевиков для продолжения войны хватит Украине на какое-то время.