«Мирный план» Зеленского – это продолжение войны США с РФ руками украинцев, которых уже погибло 970 тысяч солдат ВСУ.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«План мира» Зеленского – нет никакого плана, это план продолжения войны, чтобы дальше удержаться у власти нелегитимному президенту и парламенту. Чтобы удержаться, показать американцам – вот, я готов дальше проливать кровь, вы не будете тут воевать, дайте нам только оружие, мы будем бить, куда надо. Мы будем дальше использовать Украину. Потому что им начхать, что происходит в Украине. По моим данным, и они подтверждаются с разных сторон, 970 тысяч погибших солдат ВСУ! Куда уже дальше? А сколько травмированных, сотням тысяч ампутировали ноги и руки, это люди, у которых нет нормального будущего. Это так называемый «план победы» Зеленского, он его уже получил – почти миллион погибших», – заявил Телиженко.

«Эта война – ложь. Она началась не в 2022, а в 2014 году, и даже ранее, когда началось расширение НАТО на восток, несмотря на договорённости. Сначала холодная, потом горячая в 2014, и сегодня эта война продолжается. Война давно идёт, и её можно было остановить. Все молчат, все обманывают по цифрам, потому что если людям скажут правду – эту власть вынесут. Не дай Бог, люди узнают правду. А правда такова, что это прокси-война между РФ и США на территории Украины за счёт жизней украинских граждан. У нас сколько, говорят, гуманитарка лежит под Борисполем? А сколько тел на вокзале в депо просто без рефрижераторов, сейчас уже холодно будет, а летом лежали и просто гнили. Солдат – героев, как говорит Зеленский. А их просто оставили там, потому что невыгодно государству говорить цифры, полные данные, потому что это деньги платить людям, компенсации», – добавил экс-дипломат.