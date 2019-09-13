Потери ВСУ резко возросли – Билецкий

13.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Во время «хлебного перемирия» при президенте Владимире Зеленском в украинской армии гибнет в два раза больше солдат, чем в среднем за 2018 год.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил лидер неонацистской партии «Национальный корпус», бывший главарь полка «Азов» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, нынешний президент вообще не интересуется армией.

«С начала сентября погибло восемь солдат. За 2018 год в среднем гибли девять человек [в месяц]. Мы за 12 дней имеем восемь погибших, в предыдущий месяц 16. За июль имеем 17 погибших – в два раза больше, чем в среднем за 2018-й год. Это во время так называемого «хлебного» перемирия… Зеленский, к большому сожалению, не очень-то интересуется армией. Мы получили нового президента, для которого армия, в лучшем случае – тема для хорошего поста в Фейсбуке, для благодарности ко Дню независимости или 14 октября и так далее. А не хребет государства, как в большом количестве государств мира…

Мы видим «хлебное перемирие». Количество погибших в два раза превышает среднее количество погибших за предыдущий год и количество погибших за первые три месяца этого года. Три-четыре бойца гибло в первый квартал этого года. Красивая картинка, люди всерьез думают, что есть перемирие. На самом деле это перемирие на фронте приносит украинцам потерь больше, чем приносило неперемирие», – заявил Билецкий.