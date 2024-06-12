Ударом на Харьковском направлении российская армия вынудила ВСУ растянуть свои силы.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил недавно посещавший Россию бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это принятие желаемого за действительное, что мол русские застопорились под Харьковом. Они не берут Харьков, они изолируют его. И они захватывают территорию вокруг него, чтобы вынудить украинцев передислоцировать подразделения, которые действовали в Донецке, на север. Так что теперь украинские силы растянуты. И потери, которые несут украинцы, особенно в районе Харькова, огромны. Они почти удвоились по сравнением с тем, что было 3-4 месяца назад», – подчеркнул Джонсон.