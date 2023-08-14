«Потерпев поражение на земле, ВСУ попытаются ударить с воздуха» – полковник Алёхин

Не добившись ничего в ходе летней наступательной кампании, Киев ждёт от Запада дальнобойных ракет, чтобы дать России бой в воздухе.

Об этом на канале «СР За Правду» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меняет он тактику-не меняет, но пока направление главного удара противник не поменял. По-прежнему он тупо прёт на Мелитополь и выход к Азовскому морю, но у него не получается. Под Купянском у него тоже не получается. То есть, можно прямо сказать, что это наступление фактически захлёбывается. И перед украинцами становится дилемма – что делать дальше. Поэтому они просят крылатые ракеты, поэтому они ведут массированные атаки дронами… Потерпев, можно прямо сказать, поражение на земле, они попытаются атаковать с воздуха. Поэтому они как манну небесную, украинцы, ждут поступления на фронт этих крылатых ракет – американских, английских и французских. Если, допустим, французская SCALP может вести стрельбу не только с воздушного носителя, но и с наземного. Так же и немецкая ракета Taurus – тоже может вести не только с воздуха, но и с земли. Они, естественно, представляют угрозу, и их недооценивать ни в коем случае нельзя, хотя бы потому, что дальность стрельбы составляет от 200 до 500 км. Условно скажем, в прицеле находятся Белгородская, Брянская, Курская, они также могут долететь до Центрального Черноземья, включая Москву», – предупредил Алёхин.

Однако он выразил уверенность, что все эти варианты принимаются в расчёт и в российских штабах.

«Я не сомневаюсь в том, что мы все эти моменты учитываем, и нашим средствам ПВО во взаимодействии со средствами РЭБ предстоит большая работа в самом ближайшем будущем. Но как показывает практика, особенно на Белгородском направлении, где уже в течение года идут обстрелы, – справляется наша система ПВО с этой сложной задачей», – сказал полковник.