Потеря Артемовска станет сильнейшим ударом по Зеленскому – украинский политолог

Потеря Артемовска станет сильнейшим ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому и свидетельством провала плана президента и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По любому можно говорить, что Пригожин дал обещание, слово Путину или кому, что Бахмут-Артемовск будет захвачен окончательно и украинские подразделения, которые там находятся, будут взяты в котел или уничтожены полностью физически, и до 9 мая он должен перейти под контроль Московии. Я думаю, таким образом есть договоренность вплоть до того, что должен прийти на помощь Кадыров со своими подразделениями.

Поэтому для Украины и в данном случае для Зеленского, для «слуг народа» – это тяжелейшее испытание, поскольку тогда провалится Сырский, то есть это означает, что все его действия оказались бесполезными, город потерян, проломлен будет фронт», – сказал эксперт.