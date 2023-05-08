Потеря Артемовска станет сильнейшим ударом по Зеленскому – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
08.05.2023 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина


Потеря Артемовска станет сильнейшим ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому и свидетельством провала плана президента и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потеря Артемовска станет сильнейшим ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому и свидетельством провала плана...

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«По любому можно говорить, что Пригожин дал обещание, слово Путину или кому, что Бахмут-Артемовск будет захвачен окончательно и украинские подразделения, которые там находятся, будут взяты в котел или уничтожены полностью физически, и до 9 мая он должен перейти под контроль Московии. Я думаю, таким образом есть договоренность вплоть до того, что должен прийти на помощь Кадыров со своими подразделениями.

Поэтому для Украины и в данном случае для Зеленского, для «слуг народа» – это тяжелейшее испытание, поскольку тогда провалится Сырский, то есть это означает, что все его действия оказались бесполезными, город потерян, проломлен будет фронт», – сказал эксперт.

«Это сильнейший удар по Зеленскому – у него и так очень слабый авторитет уже, контрнаступления нет, в стране введены колоссальные диктаторские законы, беспредел, нарушена Конституция Украины, власть узурпирована корпорацией Зеленского, продолжается строительство государства стационарного бандита.

То есть полностью уничтожается жизнь гражданского общества, инакомыслия, а судам отдан приказ расправляться с инакомыслящими, диссидентами путем их травли через так называемые процессы по защите чести и достоинства», – заявил Соскин.

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