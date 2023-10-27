Потеря Авдеевки вынудит ВСУ бежать до границ Днепропетровской области – укро-эксперт

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Потеря Авдеевки для Украины может обернуться тем, что ВСУ будут вынуждены откатиться до границ Днепропетровской области.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Грабского, также это угрожает потерей крупных логистических узлов и важного стратегического пункта обороны ВСУ.

«Нужно понимать, что в данном случае речь идет не о выпрямлении линии фронта, которая объективно была бы полезна и нам, и противнику, а о стратегической важности именно этой локации – Авдеевки как таковой. Достаточно просто посмотреть на карту, взять линеечку и промерять все расстояния, чтобы понимать, насколько важна Авдеевка для нас, для удержания ее именно как стратегического пункта обороны наших войск и дальнейшего развития наступления. Потому что Авдеевка – это фактически ворота в Донецк. Авдеевка – это точка, которая не дает противнику активно использовать очень важное коммуникационное направление, и оно описывается двумя словами – Ясиноватская развязка. Достаточно посмотреть, куда и как она идет, чтобы понять, насколько она важна. Авдеевка является, в том числе, и имиджевым символом, потому что фактически Украина свободна в выборе объектов на территории Донецка для нанесения ударов, и противник очень сильно это ощущает на себе. То есть, любое выпрямление линии фронта серьезно усложнит работу именно украинских сил обороны, и это нужно понимать. А противнику оно будет в помощь, потому что на сегодняшний день, если посмотреть, как доставляются ресурсы и перемещаются резервы противника с восточного направления на южное, то ему нужно делать большой круг, а это логистические издержки. В случае отхода наших войск с этих позиций создаются предпосылки уже к необходимости создания линии обороны на подступах к Покровску, а то и на границах Днепропетровской области», – заключил Грабский.