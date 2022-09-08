Потеря Балаклеи. Не повторять трагических ошибок армии Югославии

Новости Украины

Над Балаклеей и Волховом Яром реют украинские флаги. Источники сообщают, что ВСУ меняют тактику, и вместо штурма городов берут их в тактическое окружение, отрезая от источников снабжения. Если Балаклею возьмут окончательно, то целая группировка русской армии, стоящая на Изюмском направлении, может оказаться блокированной.

А еще Борщевка и Вербовка – там тоже, как и в Волхов Яре, и над горсоветом Балаклеи тоже поднимали украинские флаги. Укропаблики сообщают еще и о взятии Синихи, Сенькового, Ивановки, Щурово, Староверовки и чуть ли не Шевченково (на деле за населенный пункт ведутся бои). В случае развития укронаступа под угрозой оказываются Изюм, Купянск, северо-запад ЛНР, юго-запад РФ. А также тысячи местных жителей, что поднимали русские флаги, перекрашивали стелы в названиями своих городов и сел в русские цвета, вели детей в школы, чтобы учить их по-русски, работали в администрациях. И всячески помогали союзным русским армиям: РФ, ДНР и ЛНР.

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Я до ранения служил именно на этом направлении. И всякий раз, когда местные говорили мне:

«Мы боимся, потому что не уверены, что будет завтра, что сюда не вернется Украина»,

отвечал:

«Украины здесь уже не будет. Сюда пришла Россия. Навсегда».

Говорил тогда, когда на города и села ежедневно сыпались снаряды, ракеты, мины, а наши разрекламированные ПВО не смогли отбить эти атаки в полной мере. Говорил, когда взрывались штабы армий, госпитали и наши блокпосты, о чем не сообщалось в СМИ. Говорил, когда противник точечными ударами громил наши склады. Я все равно верил, что наша армия – это монолит, которая, если встанет, займет позиции, ее уже ни за что не сдвинуть. Тем более каким-то там хохлам. Мы можем только вперед, а назад – ни за что.

Первые искры сомнения в этом появились тогда, когда я увидел, как количество войск на нашем направлении сократилось в разы, как наступление на Славянск захлебнулось и переросло в бесконечные позиционные бои, как основная тяжесть огневого удара противника легла на тех, кто должен идти не в первом, а во втором эшелоне – добровольцев, ЧВК-ашников, резервистов ЛДНР, а в Балаклее – присланных охранять правопорядок росгвардейцев. И последние, как мы знаем, героически не сдавали город врагу.

Вопрос, где все это время была армейская разведка, которая не могла не видеть, как стягиваются и разворачиваются для удара вражеские войска.? Где были ВКС, контролировавшие небо? Где были РСЗО и артиллерия, которым предстояло нанести первый удар на дальних подступах? «Не дает ответа».

Вместо этого противника, по сути, запустили на полупустую территорию, дав с наскока взять несколько населенных пунктов и закрепиться в самых знаковых, за которые предстояло пободаться.

Если это такой хитрый план, то пусть кто-нибудь объяснит мне его суть. Впрочем, если это «хп» из разряда «жестов добро воли», которые мы наблюдали в Киевской, Черниговской, Сумской областях и на острове Змеиный, то и не нужно объяснять.

Я все-таки склоняюсь к тому, что спустя полгода проведения специальной военной операции серьезно дала о себе знать проблема нехватки личного состава, пехоты, стрелков. Если первое время мы наступали на многократно превосходящего по численности противника, и это прокатывало, то теперь уже нет, в силу естественной убыли бойцов. Резервы нужно пополнять, но если у нас до сих пор войну не признали войной, не перевели экономику на военные рельсы, не прекратили церемониться с инфраструктурой врага, позволяя ему подтягивать на фронт все необходимое и вооружать себя техникой от уважаемых партнеров, не занялись всерьез зачисткой пятой колонны, не объявили хотя бы частичную мобилизацию, то откуда они – эти ресурсы, возьмутся?

Неприятно осознавать, что Киев в эти дни добился поставленных целей: как минимум показал своим американским кураторам, что умеет таки воевать и наступать, отменно выполняя роль АнтиРоссии. И на американской базе «Раммштайн»в Европе недавно одобрительно ответили:

«Гуд, Вольдемар, оружие будет тебе!».

И оно – это оружие, уже прет по полям Слобожанщины с крестами Вермахта на бортах, и его будет еще больше, потому как пушечного мяса на Украине хватает, там называть войну войной не стесняются, и следом за панами начинают ставить под ружье и панянок. А дальше, глядишь, вооружат и детей, тем более, что опыт их применения на войне за восемь лет мясорубки в Донбассе у укронацистов появился.

Мне хочется верить, что по произошедшему под Балаклеей в Москве смогут сделать соответствующие выводы. И отыграть ситуацию – хотя потому, что как в свое время очень точно сказал государь Николай Первый: «где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

Верить, потому местные жители в свою очередь поверили (в том числе и мне), что на их земли навсегда пришла Россия, и попытались жить по-русски. Сейчас пророссийская администрация Харьковской области объявила эвакуацию гражданских, но перевезти всех, безусловно, не получится, тем более, что укры двигаются достаточно быстро. И обещают фильтрацию всем, кто приветствовал нашу армию у обочин дорог и на порогах собственных домов. Кто помогал русским солдатам и новой администрации. Значит, будут новые Бучи, в которых еще умудрятся обвинить Россию, тем более, что на слобожанских землях русофилов и лояльных в разы больше, чем на Киевщине.

И тут простых добрых русских жителей Слобожанщины (историческое название Харьковской области) отчаянно жалко. Жуть как. Как и наших бойцов, вынужденных в небольшом количестве останавливать превосходящие их по численности вооруженные натовской сброей укро-армады. И виновными в этих жертвах будут не только их непосредственные палачи и заказчики убийств, но и те, кто допустил подобную ситуацию.

Признаюсь, у меня, как балканиста-любителя при виде всего происходящего невольно возникают аналогии с печальным сербским опытом, предшествовавшим распаду Югославии.

Когда в начале 90-х начались известные события в Хорватии, армейское руководство Югославской Народной Армии (ЮНА) тоже отнеслось к происходящему без надлежащей серьезности. И во многом откровенно лениво и спустя рукова. Опять же в командовании югославских войск засели этнические хорваты, которые если не играли напрямую на руку сепаратистскому режиму Загреба (хотя кто знает!), то никак не могли представить, что будут полноценно воевать на некогда родной земле со своими соплеменниками.

В результате ЮНА заходила в Хорватию танками, в которых сидели безоружные срочники, либо солдатики с одним магазином в автомате. Они пытались вставать буфером между бандами хорватских сепаратистов и сербских ополченцев, после чего первые начали блокировать и брать штурмом казармы….

И еще о многом другом можно было напомнить, но, в итоге, руководство Белграда, поддавшись давлению Запада, вывело армию, скинув всю тяжесть противостояния с хорватской военщиной на непризнанную Республику Сербская Краина.

Москва же, напротив, признала ЛДНР, ввела армию, готова признать и иные освобожденные территории, включая Слобожанщину, и, казалось бы развитие ситуации у нас идет в обратной последовательности…. Вот только ошибки мы сейчас совершаем те же, что в свое время совершало командование ЮНА, негативный опыт которой не мешало бы изучить нашим военным деятелям при высоких погонах, дабы не наступать на сербские грабли.

Пришло время работы над ошибками. Горькой, но необходимой работы.