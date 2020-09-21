Потеря Белоруссии грозит сепаратизмом внутри РФ, – Кургинян

21.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия ни в коем случае не должна допустить потери Белоруссии, ведь это будет иметь фатальные последствия – вплоть до желания ухода на Запад уже самих регионов РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени», публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не может сейчас сказать, что Белоруссия не есть главная ставка в нашей мировой игре. И эту ставку нужно выиграть, потому что, проиграв её, мы проиграем Россию.

Никто не имеет сейчас права говорить: а что нам Белоруссия, деньги себе нужнее. Когда так говорят, потом всё суживается до Московской области, потому что каждый регион может начать так говорить, это преступный разговор…

Лукашенко сказал, что мы единый народ, даже не братский, из этого много вытекает», – заявил эксперт.

«Запад, Рим всегда ненавидел тех, кто мог с ним конкурировать за развитие цивилизации, он варваров так не ненавидел. Он всегда ненавидел тех, кто тоже претендовал на другую версию истории.

Скажу страшные слова, но китайская версия цикличности или какая-то архаика отдельных территорий, фундаментализм, будет всегда пугать Запад меньше, чем конкуренция за историю. А поскольку теперь Запад отказывается от истории и превращается в пост-историческое пространство, он особенно ненавидит тех, кто продолжает отстаивать историчность как таковую.

В этом смысле вопрос заключается не в том, что мы не развиваемся, а в том, предъявим ли мы фундаментально другое развитие, чем они? Мы не можем уклониться от вменённой нам, не знаю, высшими силами, историей – кем угодно, мессианской версии своего существования. Теряя эту версию, подстраиваясь под кого-то, не выдвигая свою стратегию, мы теряем право на существование. И в этом главный белорусский урок», – рассказал Кургинян.