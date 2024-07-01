Потеря Часова Яра угрожает оперативным прорывом ВС России, – укро-эксперт

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Для России наиболее важным направлением является не Торецк, а Часов Яр, потеря которого приведет к оперативному прорыву фронта.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часов Яр – само по себе это оперативное направление. Если противнику удастся пройти его, или мы его сдадим, это приведет к кризису оперативно-тактического уровня, реально. Точно так же, как и Волчанск – это два направления. А Торецк – это тактическое, как и Покровское направление, так и Южнодонецкое. Это не приведет к обрушению фронта, а к его выравниванию», – заявил Стариков.

Бои за Часов Яр идут уже несколько недель. Противник продолжает удерживать многоэтажки. Российские войска медленно продавливают оборону, применяя авиабомбы.