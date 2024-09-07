Потеря F-16 не испугала Запад – передача истребителей Киеву и обучение пилотов продолжатся

Сергей Рыжов.  
07.09.2024 08:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 400
 
Tехнологии, Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Канада, Нидерланды, Политика, Украина


Несмотря на потерю Украиной переданного ей истребителя F-16 Нидерланды передадут Киеву техническое оборудование и материалы для истребителей такого класса, а также ракеты класса «воздух-воздух». Их украинские пилоты самолетов могут использовать для защиты воздушного пространства страны.

«Самолеты F-16 нуждаются в вспомогательных материалах и запасных частях для обслуживания, иначе они не смогут летать. Нидерланды поставят материалов на 80 млн евро» , – заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на проходящем сейчас заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Несмотря на потерю Украиной переданного ей истребителя F-16 Нидерланды передадут Киеву техническое оборудование и...
Реклама

Он также добавил, что его страна передаст Украине генераторы, транспортные средства, специализированные инструменты и лестницы для обслуживания самолетов. По соображениям безопасности министр обороны не уточнял тип и количество переданных ракет.

Реклама

Тем временем в Канаду прибыла группа украинских пилотов, которые будут учиться летать на F-16..

Как сообщило Министерство обороны Канады, в рамках программы пилоты получают базовые навыки работы на истребителе. Стандартный курс длится шесть месяцев, программа включает 120 учебных часов, 20 часов налета в симуляторе и 50 реальных вылетов.

Также в этом месяце украинские военные на полигонах на территории Украины начнут осваивать дроны Skyranger, уже переданные Канадой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть