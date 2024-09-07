Потеря F-16 не испугала Запад – передача истребителей Киеву и обучение пилотов продолжатся

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Несмотря на потерю Украиной переданного ей истребителя F-16 Нидерланды передадут Киеву техническое оборудование и материалы для истребителей такого класса, а также ракеты класса «воздух-воздух». Их украинские пилоты самолетов могут использовать для защиты воздушного пространства страны.

«Самолеты F-16 нуждаются в вспомогательных материалах и запасных частях для обслуживания, иначе они не смогут летать. Нидерланды поставят материалов на 80 млн евро» , – заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на проходящем сейчас заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

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Он также добавил, что его страна передаст Украине генераторы, транспортные средства, специализированные инструменты и лестницы для обслуживания самолетов. По соображениям безопасности министр обороны не уточнял тип и количество переданных ракет.

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Тем временем в Канаду прибыла группа украинских пилотов, которые будут учиться летать на F-16..

Как сообщило Министерство обороны Канады, в рамках программы пилоты получают базовые навыки работы на истребителе. Стандартный курс длится шесть месяцев, программа включает 120 учебных часов, 20 часов налета в симуляторе и 50 реальных вылетов.

Также в этом месяце украинские военные на полигонах на территории Украины начнут осваивать дроны Skyranger, уже переданные Канадой.