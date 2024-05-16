«Потеря Харькова приведет Украину к психологическому надлому» – экс-глава болгарской разведки

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Задержка военной помощи США для Киева была фатальной и неизбежно повлияет на дальнейший ход войны на Украине.

Об этом заявил бывший глава Национальной разведслужбы Болгарии генерал Димо Гяуров в интервью изданию NOVA NEWS.

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«Российская армия могла подготовить плацдарм для подхода к Киеву, но это не цель Москвы. Цель – выйти на рубеж по Днепру и растянуть фронт для нового прорыва на южном направлении», – считает он.

Генерал предположил, что решающим для замены прежнего министра обороны Сергея Шойгу могло стать задержание его заместителя за коррупцию.

«Путин хочет сэкономить на войне и ВПК, это подтверждает предложение нового министра», – отметил генерал.

По его словам, прогресс российской армии за прошедшую неделю может оказаться чрезвычайно важным для исхода войны, а потеря Харькова приведёт Украину к психологическому надлому.

Остановился он и на визите госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину.

«Раньше он не мог поехать в Киев, потому что его визит не был бы положительно воспринят до того, как была одобрена американская помощь. Соединенные Штаты отправили часть вооружений из собственных резервов, а элементы пакета заменят их», – объяснил генерал Гяуров.