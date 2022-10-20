Потеря Херсона грозит возобновлением водной блокады Крыма

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Новости Украины

Эвакуация населения российского Херсона, а также размещение эвакуированных на новых местах потребуют существенных государственных расходов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт компании «Ива Партнерс» Артем Клюкин.

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Он считает, что речь может идти о переселении сотен тысяч людей, среди которых преобладают женщины, дети и пенсионеры.

«И как бы ни развивались боевые действия на херсонском направлении, вряд ли они смогут вернуться обратно в течение ближайших месяцев, до того, как будет восстановлена инфраструктура», – сказал Клюкин «Независимой газете».

Он обращает внимание, что экономика освобожденных территорий не успела еще толком интегрироваться в российскую, так что возможная потеря этой территории не окажет критического воздействия.

«Но психологический эффект для рынков в случае потери города будет негативным. Хотя бы потому, что это будет означать затягивание боевых действий на долгий срок», – предупреждает эксперт.

Главной угрозой в этой ситуации аналитик он видит возможное нарушение безопасности сухопутного пути в Крым и прекращение подачи воды по Крымскому каналу.

«Но Крым без этого пути снабжения и этой воды справлялся восемь лет, тем более сейчас, накануне зимы, потребность в поступлении воды не так остра», – обнадеживает Клюкин.

Соглашается, что эвакуация будет стоить дорого и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Но это все же немного в сравнении с общими затратами на СВО. И принципиально ситуацию дополнительные расходы на эвакуацию не изменят», – говорит Журавлев.