Потеря Херсона грозит возобновлением водной блокады Крыма
Эвакуация населения российского Херсона, а также размещение эвакуированных на новых местах потребуют существенных государственных расходов.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт компании «Ива Партнерс» Артем Клюкин.
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Он считает, что речь может идти о переселении сотен тысяч людей, среди которых преобладают женщины, дети и пенсионеры.
«И как бы ни развивались боевые действия на херсонском направлении, вряд ли они смогут вернуться обратно в течение ближайших месяцев, до того, как будет восстановлена инфраструктура», – сказал Клюкин «Независимой газете».
Он обращает внимание, что экономика освобожденных территорий не успела еще толком интегрироваться в российскую, так что возможная потеря этой территории не окажет критического воздействия.
«Но психологический эффект для рынков в случае потери города будет негативным. Хотя бы потому, что это будет означать затягивание боевых действий на долгий срок», – предупреждает эксперт.
Главной угрозой в этой ситуации аналитик он видит возможное нарушение безопасности сухопутного пути в Крым и прекращение подачи воды по Крымскому каналу.
«Но Крым без этого пути снабжения и этой воды справлялся восемь лет, тем более сейчас, накануне зимы, потребность в поступлении воды не так остра», – обнадеживает Клюкин.
Соглашается, что эвакуация будет стоить дорого и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
«Но это все же немного в сравнении с общими затратами на СВО. И принципиально ситуацию дополнительные расходы на эвакуацию не изменят», – говорит Журавлев.
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