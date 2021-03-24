Потеря Крыма и Донбасса помогла Украине – Минченко

24.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Потеря Крыма и Донбасса помогла в 2014 году майдащикам зацепиться за власть и удержать страну от полного развала в ходе извечного взаимного противостояния регионов Украины.

Об этом в интервью блогеру Дмитрию Пучкову заявил российский политолог Евгений Минченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше формула управления Украиной, помимо олигархической, разделение на три больших макрорегиона – Запад, Центр, Юго-Восток, соответственно, выиграет тот, кто объединяет два против одного. К примеру, Кучма выиграл первые выборы по системе Юго-Восток плюс Центр, а вторые Запад плюс Центр против Юго-Востока. Это искусно, но создавало некоторую разорванность страны.

В итоге с точки зрения консолидации Украины им очень помогло то, что они потеряли Донбасс и Крым, потому что сделали Украину более однородной структурой, более удобной для управления. Именно поэтому украинский политический класс не хочет возвращения Донбасса, но Крым они хотят. Но, естественно, логика такова, что нужно будет поменять этнический состав, они над этим в своё время собственно и работали», – рассказал Минченко.