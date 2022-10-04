«Потеря Лимана – следствие нарушения устава и очковтирательства» – Сладков

Новости Украины

Следствием сдачи Красного Лимана было несоблюдение простых правил устава в военное время командирами ВС РФ, элементарно не наладившими даже связь с обороняющими город подразделениями.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня миллион раз спрашивали: «Товарищ, а почему мы достигли таких отрицательных результатов в Лимане?» Я говорю, ребята, есть боевой устав, и он был полностью игнорирован руководителями, которые на местах, командиры большие. Не ЛНР и ДНР, а тут я имею в виду, все-таки, другую армию, российскую. Старший начальник: «Ну ладно там боевой устав, ну есть оружие – отстреливаемся, да и все». Ребята, война имеет свои законы и правила. А вот теперь представьте себе. Живу я в городе Москве, к примеру. Я выхожу из дома, где-нибудь на Садовом кольце, и мне нужно дойти до проспекта Мира. И я, не соблюдая правила, шлепаю прямо напрямик. Меня убьет, собьет машина через пять минут. Либо полицейские арестуют и задержат. Возьмут в плен, так скажем. То есть, если я просто в мирной обстановке правила не буду соблюдать, я погибну. Что ж вы хотите от войны? На войне, соблюдай правила – и все будет нормально. Ты будешь воевать и победишь. Ну, пускай там ответственные задумываются. Боевой устав у нас есть, написанный кровью. Есть отделы для всех, а есть секретные отделы. Взаимодействие. Ну что – ни одно подразделение не имело между собой связи», – отметил Сладков.

Ещё одной деструктивной чертой «в крови» военкор назвал очковтирательство – и привёл конкретный пример.

«У нас в 42-й дивизии, не этой, которая сейчас доблестно воюет против нацистов, а образца 2000 года. Прилетает министр обороны Игорь Сергеев – милейший человек, никогда не кричал, не орал, вникал. Он приехал на Ханкалу, а наши, вместо того, чтобы учить внутренний наряд, поставили двух сержантов и лейтенанта переодели в сержанта, он был якобы дежурный по роте. Министр обороны принял доклад, поинтересовался, уточнил, вроде нормально», – рассказал Сладков.

По его словам, бойцы не придумали ничего более разумного, чем отправить незаметно в следующую казарму тот же наряд, что, естественно, министр обороны не мог не заметить.

«Он говорит: ребята, если вы на таком уровне втираете мне очки, то – что делать с другими вариантами [в бою]?» – добавил военкор.