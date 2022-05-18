Потеря морских портов взвинтила на Украине цены на рыбу и морепродукты

Новости Украины

Рыба и морепродукты на украинских прилавках в апреле подорожали в среднем на 33% по сравнению с довоенным февралем. Об этом сообщает Госстат Украины.

В Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов заявляют, что с началом полномасштабных боевых действий украинский рынок рыбных и морепродуктов уменьшился в несколько раз. Из-за заблокированных портов в Черном море возникают проблемы с логистикой, а внутренний вылов страдает от боевых действий на территории страны.

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«Почти 40% импортируемой рыбы доставлялось морем. Соответственно, сейчас заблокированы все порты, и нет возможности удобным способом доставить большое количество продукции. Именно морем из Америки импортировались хек и минтай, из азиатских стран – морепродукты, из Норвегии и Исландии – селедка и скумбрия. В настоящее время компании вынуждены перенаправлять часть продукции на рыбный хаб в Литве, а часть – в Румынию и Турцию, оттуда уже направляется в Украину автотранспортом, это необычные пути и для импортеров, и для стран, поэтому что из-за увеличения загруженности порты не справляются», – отметили в ассоциации импортеров.

С импортом, осуществляемым автотранспортом, тоже возникли сложности, говорят эксперты. Часть продукции направлялась из прибалтийских стран, в частности Эстонии, через Беларусь. Сейчас это направление тоже невозможно из-за односторонних санкций Киева против Минска и транспорт едет в объезд. В результате сложилась ситуация, когда 90% рыбной продукции на сегодняшний день импортируется на Украину сухопутным путем через Польшу, а 10% – через Румынию и Венгрию.

«Из-за нарушенной логистики в марте объем импортируемой рыбы и морепродуктов составил максимум 10% от объемов марта прошлого года. В апреле ситуация несколько улучшилась, так как компании начали адаптироваться», – сообщили в ассоциации импортеров.

Значительные потери, которые достигли сотен миллионов гривен, понес украинский рынок рыбных и морепродуктов из-за боевых действий в Киевской области, где сосредоточено большое количество складов и логистических хабов, снабжавших столицу и столичный регион.

Что касается внутреннего вылова, то здесь тоже существуют значительные проблемы, говорят эксперты рынка.

«За прошлый год было добыто 65 тысяч тонн рыбы. Для примера, до 2014 года, пока Крым не оккупировали, эта цифра составляла 200-220 тысяч тонн. После аннексии Крыма – около 100 тысяч тонн, а последние два-три года вылов рыбы сокращался, сейчас ситуация не лучше, так как треть – это вылов в Азовском море, треть – в Черном, а треть – во внутренних водах. Сейчас ни в Азовском, ни в Черном море невозможно совершать промысел. Остается внутренний ресурс, но только в частях, не подвергшихся оккупации. Даже в довоенные периоды эта цифра составляла 15-20 тысяч тонн», – сокрушаются в Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов.