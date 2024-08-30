Потеря Покровска выводит ВС РФ прямиком на Днепропетровскую область – украинский военный

После взятия Покровска Россия получит возможность развивать наступление на Днепропетровскую область, а именно на Павлоград. Это важный логистический узел, который имеет железнодорожное сообщение, что позволяет России быстро перебрасывать войска и ресурсы.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил ВСУшник с позывным «Историк», который находится на Покровском направлении.

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«Мы отдаем жд-узел Покровск. По трассе там километров 30 до Днепропетровской области, по прямой – 20. То есть, если они берут Покровск и дальше продавливают до границы Днепропетровской области, то наша артиллерия уже не будет иметь доступа разносить тот же вокзал, жд-узел. То есть, они вполне могут подгонять эшелоны по этой ветке из Ясиноватой, Очеретино и выгружать их», – отметил он.



«Может, какие-то «Шторм Шэдоу» прилетят когда-никогда, но не настолько у нас их много, чтобы как-то нарушить. И все, готов плацдарм для дальнейшего наступления на Павлоград. То есть, это на самом деле, стратегический город – за него в Гражданскую войну воевали, здесь памятник стоит, во Вторую мировую воевали, тут рубки были, город из рук в руки переходил. То есть, он очень важен», – заключил «Историк».