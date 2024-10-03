Потеря Угледара может обернуться каскадным обрушением фронта – украинский эксперт

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После потери Угледара над фронтом нависла огромная опасность, однако «просроченному» президенту Зеленскому, похоже, не до того.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь вопрос – что следом? Селидово? Мирноград? Торецк? В районе Оскола? Вчера потеряли Невское там – тоже угрожающая ситуация. Как бы всё это не обернулось каскадным обрушением фронта. Мы разговариваем о замораживании, на публике это отрицаем, но ситуация такова, что в критической точке у нас не оказалось резервов, которые не дали бы замкнуть оперативное окружение», – тревожился эксперт.

Александр Шелест обратил внимание, что в это время Зеленский записывает «переможные» видеоролики про ракеты – и никак не комментирует фронт.

«Сломано доверие к тому, что говорит президент. Он говорит одно, а на фронте – совершенно иная ситуация. Прямо говорят, что воевать некому – так миллион под ружьём, границу сколько человек охраняет, а воевать некому. А президент на этот вопрос не отвечает. То, что ракету испытали – прекрасно, но в нашей ситуации надо говорить о результатах боевого применения, а колотить понты…», – отмахнулся Золотарёв.