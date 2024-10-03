Потеря Угледара может обернуться каскадным обрушением фронта – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
03.10.2024 00:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 123
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После потери Угледара над фронтом нависла огромная опасность, однако «просроченному» президенту Зеленскому, похоже, не до того.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После потери Угледара над фронтом нависла огромная опасность, однако «просроченному» президенту Зеленскому, похоже, не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Теперь вопрос – что следом? Селидово? Мирноград? Торецк? В районе Оскола? Вчера потеряли Невское там – тоже угрожающая ситуация. Как бы всё это не обернулось каскадным обрушением фронта.

Мы разговариваем о замораживании, на публике это отрицаем, но ситуация такова, что в критической точке у нас не оказалось резервов, которые не дали бы замкнуть оперативное окружение», – тревожился эксперт.

Александр Шелест обратил внимание, что в это время Зеленский записывает «переможные» видеоролики про ракеты – и никак не комментирует фронт.

«Сломано доверие к тому, что говорит президент. Он говорит одно, а на фронте – совершенно иная ситуация. Прямо говорят, что воевать некому – так миллион под ружьём, границу сколько человек охраняет, а воевать некому. А президент на этот вопрос не отвечает.

То, что ракету испытали – прекрасно, но в нашей ситуации надо говорить о результатах боевого применения, а колотить понты…», – отмахнулся Золотарёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть