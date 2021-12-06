«Потеряем всё, вместе с Донбассом» – киевский политолог предостерёг от размещения баз НАТО на Украине

06.12.2021  21:15 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

Если у Украины появится серьёзное намерение разместить на своей территории натовскую военную базу, вторжение России практически неизбежно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если у Украины появится серьёзное намерение разместить на своей территории натовскую военную базу, вторжение...

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«Наши власти должны не зазывать, как сегодня сделал министр обороны, позвавши войска Канады, Британии, США на линию соприкосновения на Донбассе. Так вот, Украина не должна этого делать…

Украина наоборот должна говорить – военную помощь подушками или чем бы то ни было мы ещё принимать готовы, но базы мы не готовы размещать ни под каким предлогом, и так далее. Это бы смогло успокоить ситуацию.

Если будет серьёзное намерение здесь разместить какую-то натовскую военную базу – да, вторжение России становится возможным. И речь идёт не о Донбассе. Потому что локальный конфликт на Донбассе проблему военной базы НАТО не решит.

В Кремле вполне могут принять решение об окончательном решении украинской проблемы в том виде, в каком её воспринимает Россия», – сказал Богатырёв.

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