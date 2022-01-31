«Потеряли 15 миллиардов»: Украина жалуется на «Турецкий поток» и угрожает «СП_2»

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Новости Украины

Запуск газопровода «Северный поток-2» даст возможность России беспрепятственно решить украинскую проблему.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Газпром» постоянно строит газопроводы, запускает их. Мы потеряли 15 миллиардов транзита с запуском «Турецкого потока», и потом продолжение «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию. «Газпром» делает всё, чтобы обойти Украину и чтобы наша страна перестала быть транзитной страной. Чтобы развязать руки для дальнейшей военной агрессии. Потому что когда у нас есть транзит, нас ещё видит Европа, она понимает наши проблемы и подключается к решению наших проблем. Если транзита не будет, то интерес к нашей стране значительно понизится», – говорит Макогон.

Он также пообещал, что Украина будет всеми возможными методами мешать запуску «СП-2».

«Наша компания привлечена к процессу сертификации «Северного потока-2», и мы будем делать всё возможное для того, чтобы не дать сертифицировать этот газопровод с нарушением европейского законодательства. ЕС – это не только Германия. Очень много стран выступают против «Северного потока-2» – и Польша, и балтийские страны, и многие другие. Фактически, есть только две страны, которые активно поддерживают «Северный поток-2» – это Германия и Австрия. Поэтому я считаю, что на процессе подтверждения сертификации Европейской комиссии будут очень большие баталии относительно запуска этого газопровода», – резюмировал гендиректор.