«Потеряли людей и территории, а Запад дает заднюю»: украинские эксперты рыдают по «Стамбулу-1»

Вадим Москаленко.  
17.05.2025 13:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Западные дипломаты сейчас серьёзно взвешивают риски – расширять диалог с РФ или рискнуть эскалацией, которая может сделать войну неуправляемой.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные дипломаты сейчас серьёзно взвешивают риски – расширять диалог с РФ или рискнуть эскалацией,...

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«Давайте вспомним «Большую рамку» – это вопрос о стратегической ориентации Украины. И «Стамбул-1», если учесть, что действительно реалии на земле были другие, да и Россия была более уступчива со статусом территорий. Сейчас Москва говорит другим языком – «с учётом реалий на земле». «Стамбул» плюс «реалии на земле».

Но главное в «стамбульских соглашениях» – изменённая перспектива Украины. Это и требования, связанные с военным потенциалом Украины, он ещё 15 раз будет пересматриваться, но эта опция важна. Будут ли размещаться вооружения стратегического значения и насколько они будут связаны с западной безопасностью.

С этим связан вопрос, будет ли Украина частью евроатлантического пространства безопасности или нейтральной страной. Это основные моменты, которые в «Стамбуле» были отражены. Остальные требования не хочу повторят, это и правда посягательства на внутренние дела.

Но дело в том, что в этих-то вопросах, вполне возможно, и Запад (как в Вашингтоне, но и в целом европейские настроения) начинает давать заднюю», – констатировал Ермолаев.

«Эскалация российско-украинской войны, и мы стоим в пространстве этой эскалации, может привести к возникновению уже не риска, а угрозы европейской войны. Потому что придётся выполнять обязательство, помощь Украине может быть доведена до прямой помощи, тогда страх домино Первой мировой снова возникает.

Думаю, дипломаты сейчас серьёзно взвешивают риски. Пойти по пути постепенного расширения масштаба диалога, где придётся уступать всем, либо рискнуть эскалацией, которая может сделать войну просто неуправляемой», – добавил эксперт.

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