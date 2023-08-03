«Потеряли людей и время»: в Киеве ругают Зе-власть за оборону Артемовска

Ради достижения сомнительных политических целей киевское руководство положило десятки тысяч солдат ВСУ при обороне бесполезного Бахмута.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил политолог Владимир Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы могли тогда Бахмут оставить, сохранить силы. Но политики превратили Бахмут в какой-то надутый символический пузырь. Мы теряли время, хорошие штурмовые подразделения, которые могли бы пригодится сейчас.

Оборона шла девять месяцев. Эти девять месяцев Россия использовала, чтобы мобилизовать, подготовить мобилизованных, укрепить военное командование. Они ж провели реорганизацию военного командования.

Мы потеряли время. А из-за чего? Чтобы пиарить Бахмут. Тем более, все говорили, что стратегического значения он не имеет. Запад нам говорил отводить войска, не держаться за этот Бахмут», – сказал Карасев.