«Потеряли ворота в Донецк»: украинские эксперты заскулили после Авдеевки

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Ответственность за поражение в Авдеевке ложится непосредственно на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованным антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», заявил исполнительный директор киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

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Он считает, что решение об отступлении из Авдеевки нужно было принимать раньше.

«Тем более что, с политической точки зрения, решение принято во время пребывания Владимира Зеленского за границей, накануне Мюнхенской конференции по безопасности. Здесь вопрос. Вообще-то можно было раньше принимать это решение и ехать уже с определенными домашними заготовками о том, что без усиления помощи могут возникать такие проблемные истории. Это главная позиция. Потому что о том, что Авдеевку надо оставлять, говорили уже последний месяц военные обозреватели, военные журналисты, которые там были. Безусловно, организованный отход, когда есть возможности выходить по дорогам, которые еще не простреливаются, не взяты под огневой контроль врагом; или выходить по полям — это большая разница», – сказал эксперт.

У него поинтересовались, на кого будет возлагаться политическая ответственность.

«Это будет Владимир Зеленский. Об этом говорили даже не эксперты. Об этом свидетельствует социология. Был отправлен в отставку главнокомандующий Валерий Залужный. Это означало, что Владимир Зеленский берет на себя всю ответственность за военные решения. И это восприятие большинства общества. Здесь нет никакой тайны. Это надо было учитывать, когда принималось решение, что мы Авдеевку защищаем, а потом, сейчас, когда отходим. В целом это не очень хорошо, когда в военные решения вмешивается политика. К большому сожалению, иногда она мешает рационально принимать решения, решать те или иные задачи», – резюмировал Леонов.

Украинский военный обозреватель Денис Попович полагает, что 3-ю штурмовую бригаду [сформирована из неонацистов запрещенного в РФ полка «Азов»] перебросили в Авдеевку для прикрытия отступления.

«Думаю, что эта версия наиболее вероятна в этой ситуации. Почему именно они? Очевидно, высокое доверие было возложено на этих бойцов. А остальные вопросы надо уже задавать нашим командующим, почему именно такое решение было принято», – заявил Попович «НВ».

Он не стал отвечать на вопрос, успели ли ВСУ подготовиться к отводу по простреливаемым дорогам.

«Сейчас, поскольку уход уже был сделан, эти вопросы уже имеют академический смысл. Отход уже сделан, то есть так или иначе эти пути были использованы. И теперь, по заявлениям командующих, ВСУ занимают оборону на новых рубежах. Что такое эти новые рубежи? Была информация о том, что по крайней мере в Донецкой области создаются фортификационные сооружения. Эта информация уже звучала из определенных источников последние несколько недель так точно — даже больше. Сейчас возникает вопрос, насколько эти фортификационные сооружения уже подготовлены. Степень их подготовленности на сегодня не является открытой информацией, как и то, где эти рубежи находятся», – добавил обозреватель.

По его словам, во время отступления «были потери и были пленные», о чем еще предстоит услышать.

«Оставлен город, который держался 10 лет. Я говорю «10 лет», поскольку он стоял с 2014 года. Он использовался для того, чтобы планировать в дальнейшем деоккупацию Донецка. То есть это были, так сказать, ворота в Донецк. Это был плацдарм для того, чтобы ВСУ наступали на Донецк. Сейчас этот плацдарм оставлен, враг улучшил свои позиции возле Донецка. Сейчас враг имеет дополнительные возможности для логистики вокруг Донецка. В том, что оставили Авдеевку, ничего хорошего нет, честно говоря. Я здесь не могу найти чего-то положительного», – сокрушается эксперт.