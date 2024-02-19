«Потеряна способность наступать»: Мосийчук о тяжелых потерях 3-й штурмовой в Авдеевке

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ВСУ не имеют возможностей для наступления и рискуют потерять плацдарм на левом берегу Днепра. Кроме того, российские войска нанесли большой урон 3-й штурмовой бригаде, которая была срочно переброшена в Авдеевку.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные силы Украины не имеют никаких возможностей для совершения наступательных операций. Силы обороны Украины оказались в ситуации, когда ведется исключительно позиционная и активная оборона, запасы западного вооружения пока что позволяют эффективно наносить удары по передовым и тыловым позициям противника. Однако, даже такие операции усложняются тем, что вооруженные силы задают удары по территории Украины, применяя баллистические ракеты и ударные дроны. Также Россия активно ведет космическую разведку для нанесения ударов по сосредоточениям подразделений ВСУ, местам хранения боеприпасов и объектам критической инфраструктуры», – сказал экс-депутат.

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«На Харьковском направлении российские войска сковывают и не допускают переброски наших подразделений на другие направления. Кроме того, сейчас российские спецподразделения активно используют диверсионно-разведывательные группы. Вскоре может быть потерян плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра, поскольку российские войска предпринимают меры для скорейшего вытеснения наших войск с позиций. Также противник будет пытаться развивать успехи в направлении на Часов Яр, а также вести наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского на Работино. При этом 3-я штурмовая бригада – одна из лучших в ВСУ – понесла в Авдеевке значительные потери, что сказалось на боеспособности этого подразделения», – заявил Мосийчук.