Потеряв Авдеевку, ВСУ усилили обстрелы Донецка с других направлений

Сергей Вредников.  
22.03.2024 15:34
  (Мск) , Донецк
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Освобождение Авдеевки позволило прекратить десятилетний артиллерийский ад, в котором жили ближайших районов Донецка.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявила покинувшая Украину и переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение Авдеевки позволило прекратить десятилетний артиллерийский ад, в котором жили ближайших районов Донецка. Об...

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«Жизнь в городе изменилась в лучшую сторону в тех районах, которые примыкают к Авдеевке. Многострадальный Спартак, который десять лет жил в полном аду, люди оттуда говорят: «Боже, неужели мы вставим стёкла, сколько ж можно жить с полиэтиленом.

Яковлевка, Минеральное, Ясиноватая – то, что примыкает непосредственно к Авдеевке, у них стало получше. Хотя и до них тоже периодически долетает и беспилотники, и сбросы, и fpv», – сказала Монтян.

Однако она подчеркнула, что обстрелы ВСУ усилились на других направлениях.

«Что касается всех остальных районов, то не то чтобы ничего не изменилось, а стало даже хуже. По направлению из Красногоровки летит всё, что только может лететь.

Мы сегодня ездили, завезли людям продукты. Так вот, из Невельского, которое якобы взято, а на самом деле нет, летит всё, что только может лететь. Беспилотники стаями грохочут беспрерывно. Люди живут просто в аду и ждут, когда и то направление наконец-то отодвинут от города.

Ну и к Горловке ещё даже никто не приступал. В Горловку тоже летит абсолютно всё, потому что там линия фронта не сдвинулась практически никак. А из дальнобойного, я думаю, ещё будут стрелять долго-долго», – подытожила адвокат.

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