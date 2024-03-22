Потеряв Авдеевку, ВСУ усилили обстрелы Донецка с других направлений

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Освобождение Авдеевки позволило прекратить десятилетний артиллерийский ад, в котором жили ближайших районов Донецка.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявила покинувшая Украину и переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жизнь в городе изменилась в лучшую сторону в тех районах, которые примыкают к Авдеевке. Многострадальный Спартак, который десять лет жил в полном аду, люди оттуда говорят: «Боже, неужели мы вставим стёкла, сколько ж можно жить с полиэтиленом. Яковлевка, Минеральное, Ясиноватая – то, что примыкает непосредственно к Авдеевке, у них стало получше. Хотя и до них тоже периодически долетает и беспилотники, и сбросы, и fpv», – сказала Монтян.

Однако она подчеркнула, что обстрелы ВСУ усилились на других направлениях.

«Что касается всех остальных районов, то не то чтобы ничего не изменилось, а стало даже хуже. По направлению из Красногоровки летит всё, что только может лететь. Мы сегодня ездили, завезли людям продукты. Так вот, из Невельского, которое якобы взято, а на самом деле нет, летит всё, что только может лететь. Беспилотники стаями грохочут беспрерывно. Люди живут просто в аду и ждут, когда и то направление наконец-то отодвинут от города. Ну и к Горловке ещё даже никто не приступал. В Горловку тоже летит абсолютно всё, потому что там линия фронта не сдвинулась практически никак. А из дальнобойного, я думаю, ещё будут стрелять долго-долго», – подытожила адвокат.