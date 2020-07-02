Потеряв доступ к российской «трубе», украинские олигархи подняли европейский флаг

02.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Вся проевропейская ориентация украинских олигархов заключается в том, что они не успели вовремя сесть на российскую газовую трубу и вынуждены искать поддержки на Западе.

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего руководителя спецслужбы, всю политическую систему страны контролируют олигархи, которые симпатизируют той или иной стороне.

«У нас эта система извращена с российской. Оказалось, что изнутри она контролируется кланово-олигархическими и организованно-преступными группировками, значит, никто с двух сторон, несмотря на то, что одни поднимают европейский флаг, а другие поднимают триколор российский. Разницы между ними в этом нет.

Просто те, кто сел на трубу газовую и смог заработать миллиарды, они сразу подняли триколор. А кому эта труба не могла достаться, они подняли европейский флаг, чтобы иметь моральную поддержку со стороны Запада, но сущность их одна», – заявил Смешко.