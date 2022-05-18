Потеряв Россию Netflix выстрелил себе в ногу: в компании массовые увольнения

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Netflix уволил около 150 сотрудников в США только через месяц после того, как развлекательный гигант заявил, что впервые за десятилетие теряет подписчиков, сообщает BBC.

Увольнения, о которых объявила стриминговая служба во вторник, в основном коснутся ее американского офиса в Калифорнии. На их долю приходится около 2% рабочей силы в Северной Америке.

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Netflix заявил, что сокращение рабочих мест произошло из-за резкого падения доходов компании. Стриминговый сервис борется с оттоком зрителей в этом году.

«Эти изменения, прежде всего, обусловлены потребностями бизнеса, а не индивидуальной производительностью, что делает их особенно сложными, поскольку никто из нас не хочет прощаться с такими замечательными коллегами», – говорится в заявлении компании.

Не раскрыто, какие части бизнеса столкнутся с потерей рабочих мест, но Los Angeles Times сообщила, что пострадали рекрутинг, коммуникации и отдел контента.

В апреле стриминговый гигант потряс индустрию, когда сообщил, что потерял 200 тысяч подписчиков за первые три месяца 2022 года, и предупредил, что еще два миллиона, как ожидается, уйдут в следующем квартале.

Эта новость спровоцировала распродажу акций инвесторами: акции компании упали на 35% за один день. Сейчас они торгуются по цене 190 долларов, что на 46% меньше, чем до этого.

Хотя Netflix имеет 220 миллионов подписчиков по всему миру и остается явным лидером рынка, в последние годы он столкнулся с жесткой конкуренцией с появлением конкурирующих платформ, таких как Disney Plus, HBO и Prime Video от Amazon.

В своем отчете о доходах за прошлый месяц компания также сообщила, что война на Украине, поддержка антироссийских санкций и уход с российского рынка, а также решение поднять цены в США стоили ей абонентов.

Как выяснилось, уход с российского рынка стоил сервису 700 тысяч пользователей.

Наряду с потерей рабочих мест, компания также сокращает контент и отказывается от своих собственных разработок. Ранее в мае компания отменила разработку мультсериала Pearl (“Жемчужина”), созданного Меган Маркл, чтобы сократить расходы.

Некоторые аналитики говорят, что после резкого роста числа подписчиков во время пандемии у Netflix закончились простые способы развития бизнеса.