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Британская Financial Times посвятила материал состоянию дел в ВСУ и обратила особое внимание на мотивационный аспект. По данным издания, среди украинских солдат распространяется «чувство истощения и разочарования» отсутствием перспектив окончания войны.

«Как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных солдат, моральный дух ослабевает из-за растущего чувства, что нет четкого плана по окончанию войны, и что жизни приносятся в жертву зря», – говорится в статье.

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Замкомандира штурмового подразделения ВСУ под Покровском сказал журналистам, что они все еще держат оборону, «но мы истощены». Он воюет с 2014 года, добавляет издание.

В последние недели боевые действия усилились вокруг Покровска и Константиновки, оказывая давление на опорные пункты в Краматорске и Славянске и приближаясь к границам соседней Днепропетровской области.

Пехоте россиян помогает российское тяжелое и высокотехнологичное вооружение, пробивающее себе дорогу с помощью планирующих бомб, ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая новые модели, подключенные с помощью волоконно-оптических кабелей, которые делают их неуязвимыми для электронных помех. ВСУ вынуждены отступать из таких городов, как Торецк и Часов Яр, где удержание позиций обходится слишком дорого, отмечает британская газета.

Забывшие о том, что такое ротация, военные ВСУ называют себя «зомби» из-за усталости, – отмечает газета.

«Предвыборное обещание Трампа закончить войну в 24 часа первоначально дало ему проблеск надежды. Но последние события вынудили его и его войска игнорировать эту новость, потому что она приводит их в ярость», – говорится в публикации.

При этом украинские политики говорят, что страна должна готовиться к долгой войне.

«Сколько это продлится? До тех пор, пока мы не сломаем веру русских в то, что нас можно победить», – заявил изданию экс-нардеп Егор Фирсов.

В то же время накануне вероятного летнего наступления РФ, Украина продолжает испытывать проблемы с личным составом.