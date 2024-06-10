Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевская пропаганда, вещавшая в начале СВО о том, что необразованные русские не умеют воевать, выходит боком сейчас для всех украинцев.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил потерявший ногу боевик 12 бригады спецназа запрещённого в РФ «Азова» Василий «Вильный» Юзько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Юзько спросили, почему украинцы «потеряли единство, распылили ту силу и мощь, которая всех объединяла» в первые месяцы начала СВО.

«Думаю, много чего было сказано, много чего было обещано того, что не сбылось. Просто, не надо было делать преждевременных выводов, на нас как бы напала вторая армия мира, их не стоит недооценивать…У них есть серьёзные люди, специалисты своего дела, которые воевали не на одном континенте, которые умеют воевать. Я бы не недооценивал врага, потому что они серьёзные ребята», – ответил боевик.

Ведущая отметила, что то же самое ей говорят все военные, с которыми она встречается.

«Нельзя недооценивать врага. Они не чмобики, они – не люди, которые пришли с улицы: подавляющее большинство подготовленные, профессиональные. И если бы они были такие непутёвые, необразованные, мы бы очень легко с ними справились», – добавила она.