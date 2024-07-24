Потерявший ногу комроты ВСУ: Учебные центры выпускают алкоголиков-«аватаров»

Вадим Москаленко.  
24.07.2024 20:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На фоне общих проблем с мобилизацией на Украине очень хромает подготовка личного состава в учебных центрах, что приводит к большим проблемам на поле боя.

Об этом на меджлисовском телеканале ATR заявил потерявший ногу в «контрнаступе» бывший комроты 47-й мехбригады ВСУ Николай Мельник, пребывающий на лечении в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне общих проблем с мобилизацией на Украине очень хромает подготовка личного состава в...

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«Мы потеряли ту возможность и время, когда могли мобилизовать людей по 25 лет, и это бы как-то исправляло ситуацию на фронте. Сейчас уже нужно мобилизовать всех. Вот этот более чем полугодовой танец с бубном вокруг закона о мобилизации создал очень плохие условия для мобилизации людей в войско.

Второе, подчеркну, что вместе с мобилизацией нужны чёткие мероприятия по реформе системы подготовки. Потому что то, что есть сейчас, оно не соответствуем нуждам армии, мягко говоря. Ну не может человек отстрелять три патрона на учениях и идти в линейное подразделение и считаться подготовленным!», – пожаловался Мельник.

«Подготовка в учебных центрах личного состава – после которых не все, но очень немалая часть приходит лишь только с чёткими умениями и навыками по уничтожению алкоголя и других препаратов. И нужны определённые реформы в учебных центрах, потому что солдат должен быть обучен. Если он не обучен, он не уверен, это приводит к очень большим проблемам на поле боя», – предупредил ВСУшник.

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