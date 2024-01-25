Потерявший ногу солдат требует от украинской пропаганды отказаться от победной повестки

Анатолий Лапин.  
25.01.2024 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Обслуживающий Банковую «единый телемарафон» должен отказаться от заявлений о неминуемой победе.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявил бывший командир роты 47-й мехбригады ВСУ, водитель американской бронемашины «Бредли» Николай Мельник, потерявший ногу во время «контрнаступа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обслуживающий Банковую «единый телемарафон» должен отказаться от заявлений о неминуемой победе. Об этом в...

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По мнению Мельника, об успехах украинской армии в эфире марафона вещают люди, которые ничего не понимают в войне и не знают реального положения дел.

«Я один раз посмотрел, понял, что это параллельная реальность, она абсолютная. Я лежу в палате, включаю марафон, а там абсолютно серьезно рассуждают, почему мы за три недели не смогли прорваться в Крым. Я думаю, господи, в какой дурке я нахожусь! И выключил. Потом еще раз включил – люди с умным лицом рассуждают о том, чего вообще не понимают – про армию, про военное дело.

Господи, у них же нет понимания войны даже в рамках четырех томов «Войны и мира» Льва Толстого. Но при этом все всё рассказывают… Для меня это было странно, и я пытаюсь лишний раз туда не включаться. Но я знаю, что многие смотрят и многие перенимают те нарративы, которые сеются. Но нужно менять нарративы, нужно менять с того, что у нас все нормально и мы скоро победим, потому что мы сверхнация, на то, что все довольно сложно», – заявил Мельник.

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