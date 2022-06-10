Потерявший страх от безнаказанности Муждабаев оскорбил Кадырова

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Новости Украины

В Русских войсках против украинского нацистского государства воюет много людей с «ярко выраженной нерусской внешностью».

Об этом на своем «YouTube»-канале заявил бежавший из РФ бывший московский журналист, меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он негодует, что «репрессированные Россией» народы Северного Кавказа и Дальнего Востока в составе ВС РФ сплоченно бьют украинских нацистов.

«Много людей с ярко выраженной нерусской внешностью: буряты, калмыки, представители дагестанских народов, Чечня – самый красноречивый, самый ужасный факт, конечно, то, что представители этого народа воюют против Украины за Россию. Осетины – уже не говорю. Воюют и татары с Казани, и башкиры, и якуты – все. Это – многонациональное фашистское воинство. Воюют – очень зверски, воюют независимо от этнического происхождения. Воюют абсолютно по беспределу. Они примкнули к террористической организации формата ИГИЛ», – рассуждает Муждабаев.

Он добавил, что чеченцы, в частности – народ, «позорно заклейменный убийцами».

«Кадыровцы – вообще какое-то клеймо, потому что, во-первых, тебя клеймят не именем твоего народа, а именем главаря преступного сообщества. Все знают, чего он главарь, как он себя вел, как ведет, и что это за человек. Тебя клеймят как личного раба – кадыровцем – и это очень позорно. Ты теряешь свою национальность, становишься кадыровцем, убийцей. Еще их называют «ТикТок»-войсками за понятные заслуги в многоэтажном п**деже про свои геройства», – злобствовал пропагандист.