«Поток бегущих от призыва только оздоровит мобилизацию» – Шурыгин

Воспользоваться возможностью скрыться от мобилизации и поскорее уехать из России спешат в основном прибывшие из Средней Азии «новые граждане», от которых толку в армии никакого.

Об этом в эфире «Комсомольская правда» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аналитик напомнил, что государственные границы не могут быть закрыты, поскольку в РФ не было объявлено военного положения.

«Но я полагаю, что эта лакуна будет перекрыта. Если честно, меньше всего думаю о тех, кто отъезжает. Более того, в потоке отъезжающих есть такая интересная мощная струя, в особенности, в сторону Средней Азии сейчас собрались отъезжать наши с вами «новые сограждане». Опять же, не все, но многие. Эта среда пропитана слухами намного сильнее, чем российская. Мысль о том, что их сейчас погонят «впереди россиян на убой», там очень сильно популярна, но никто из них не задумывается о том, что никого из них не призовут по нескольким причинам: никто из них не служил в нашей армии, и большая часть из них не подходит ни по каким параметрам, потому что нет ни боевого опыта, ничего. Соответственно, использовать их на войне – себе дороже. Есть большое число истеричек. На самом деле, если сложить всех, кто выехал за эти восемь дней после объявления мобилизации, то общее число не дотягивает даже до дивизии. Для нас это, как бы цинично ни прозвучало, но легче. Человеческий балласт. Очередная волна тех, кто сидел бы сейчас в соцсетях и передавал друг другу какие-то ужасы – мы от них теперь избавимся. Основная среда тех, кто «Если что случись, пойдемте помайданим», тоже уже отвалила. Работать против страны внутри нее становится все меньше с кем», – сказал Шурыгин.

Эксперт напомнил, что февральский отъезд некоторых граждан из последней категории длился недолго.

«Другой вопрос: очень интересно понаблюдать, что же с ними будет дальше. У нас первая волна, которая свалила в феврале – ее уже больше половины вернулось, потому что оказалось, что работы там нет, а папа с мамой не всех могут кормить продолжительно за границей. Но есть и практические вещи, которые я цинично и спокойно говорю: эти люди сваливают – значит, нашим бойцам и командирам больше достанется хороших женщин. Женщины очень быстро поймут, что их просто кинули. Их оставили в воюющей стране, а сами побежали спасаться. Они выбирают и героев, и тех, кто остался с ними. Ты – трус, объяснял там как нужно Родину любить издалека, уговорил подругу проводить тебя в аэропорт, но подруга дня два, три, четыре подумала, посмотрела и поняла, то ты – подонок», – добавил эксперт.