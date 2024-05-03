Поток бегущих за границу уклонистов не уменьшается – украинский пограничник

Вадим Москаленко.  
03.05.2024 17:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские пограничники не наблюдают снижения количества попыток «незаконно» пересечь границу лицами, которые пытаются избежать могилизации.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские пограничники не наблюдают снижения количества попыток «незаконно» пересечь границу лицами, которые пытаются избежать...

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«Не могу сказать, что количество попыток пересечь границу резко возросло, но, к сожалению, это количество никуда не исчезает, не уменьшается.

Мы ежедневно задерживаем нарушителей, как по зеленому участку границы, то есть за пределами пунктов пропуска, так и в пунктах пропуска, где можно легально пересечь границу, но там, как правило, нарушители используют поддельные документы.

Большинство попыток, все же, это зеленый участок границы. Неизменными остаются за последние времена направления границы с Молдовой и Румынией», – сказал Демченко.

«И это могут быть как единичные лица, так и могут быть группы. Они [уклонисты] им также платят за это средства, суммы могут варьироваться. И таким образом потом они получают инструкции, как добраться до границы», – добавил пограничник.

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