Поток гробов из Артёмовска может обернуться сносом режима Зеленского

Вадим Москаленко.  
12.01.2023 18:57
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Огромные потери ВСУ на Артёмовском (Бахмутском) направлении уже поднимают волны возмущений среди жителей Западной Украины, которые не привыкли платить такую цену за «незалежность».

Об этом на канале партии «СР – За Правду» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Огромные потери ВСУ на Артёмовском (Бахмутском) направлении уже поднимают волны возмущений среди жителей Западной...

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«Зеленский держится не на том, что он какой-то великий политик, а на том, что он искусно лавировал между националистами и военной элитой. И при поддержке Запада ему позволялось удерживать эту устойчивость. Сейчас потери на этом направлении – вы представляете, сколько гробов идёт в сторону Западной Украины?

Западная Украина давно уже бурлит по поводу массовых уничтожений их населения. Восточная Украина уже не шумит, она разделилась, кто-то ушёл в Донецком направлении, кто-то – в другом. Там уже остались только старики и женщины. А эти более или менее подготовлены, они не хотят умирать», – сказал эксперт.

По его словам, внутренним бурлением в обществе обязательно воспользуется одна из сторон политической грызни в Киеве.

«Эти потери сейчас должны резко поляризировать настроения в обществе, и все камни, конечно, полетят в Зеленского. Зеленский попытается всё это дело перевести на Залужного. А Залужный давным-давно играет свою игру, я думаю, что этот человек с намерениями Бонапарта видит себя уже президентом Украины.

То есть – это начинаются внутриполитические междоусобицы, внутринациональной междоусобицы, они идут, но будут усиливаться. И самое главное – коллапс экономики и финансовой системы Украины уже налицо», – отметил он.

«Собственно говоря, если по весне не будет какого-то чуда, а чуда не будет, думаю, мы с вами будем наблюдать очень большие колебания в политике Украины и, возможно, даже снос политического режима», – заключил Матвийчук.

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