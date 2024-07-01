Поток новых образцов западного оружия на Украину не иссякнет, пока мы бездействуем – генерал Пуликовский

Максим Столяров.  
01.07.2024 18:43
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны НАТО будут продолжать поставки всё более современного оружия на Украину, потому что это является частью их антироссийской стратегии.

Об этом в эфире телеканала «Краснодар» заявил российский генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО будут продолжать поставки всё более современного оружия на Украину, потому что это...

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«Мы знаем, и ощущаем по действиям на линии соприкосновения, что наш потенциальный противник постоянно принимает всё новые и новые виды вооружения. Что-то заявляя при этом.

Для чего они пытаться переступить эту красную черту? В этих заявлениях они пытаются создать общественное мнение, что они правы, что им такое право может быть предоставлено. И готовят самые серьёзные возможные действия против нашей страны… пока на словах», – сказал Пуликовский.

«Кое-где это уже началось воплощаться – ракетами АТАКМС был обстрелян Крым. Это постепенное нагнетание обстановки – это их методика. Применят их, посмотрят – нет реакции – применят что-то более серьёзное.

Так же, как они внедрялись в Западную Европу, ведь после Великой Отечественной войны вопрос стоял, что вообще войск не будет на территории Западной Европы. И наши все протесты не давали особого успеха, нужны действия», – подчеркнул он.

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