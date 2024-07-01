Поток новых образцов западного оружия на Украину не иссякнет, пока мы бездействуем – генерал Пуликовский
Страны НАТО будут продолжать поставки всё более современного оружия на Украину, потому что это является частью их антироссийской стратегии.
Об этом в эфире телеканала «Краснодар» заявил российский генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы знаем, и ощущаем по действиям на линии соприкосновения, что наш потенциальный противник постоянно принимает всё новые и новые виды вооружения. Что-то заявляя при этом.
Для чего они пытаться переступить эту красную черту? В этих заявлениях они пытаются создать общественное мнение, что они правы, что им такое право может быть предоставлено. И готовят самые серьёзные возможные действия против нашей страны… пока на словах», – сказал Пуликовский.
«Кое-где это уже началось воплощаться – ракетами АТАКМС был обстрелян Крым. Это постепенное нагнетание обстановки – это их методика. Применят их, посмотрят – нет реакции – применят что-то более серьёзное.
Так же, как они внедрялись в Западную Европу, ведь после Великой Отечественной войны вопрос стоял, что вообще войск не будет на территории Западной Европы. И наши все протесты не давали особого успеха, нужны действия», – подчеркнул он.
Спасибо!
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