Поток туристов в Крым продолжает увеличиваться

19.03.2019, Симферополь, Олег Кравцов

В этом году бронирование отелей для отдыха в Крыму на 40 процентов больше, чем в 2017 и 2018 годах

Об этом пишут “Известия, указывая, что за пять лет с момента воссоединения Крыма с Россией популярность курортов полуострова выросла на 79%, а сезон-2018 и вовсе стал самым успешным за все постсоветские годы – в регионе отдохнуло 6,8 миллионов приезжих.

“Успех прошедшего курортного сезона отмечен и на федеральном уровне как исключительный, – объяснил изданию министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. — Таких цифр не было в Крыму очень долго, а может быть, и никогда. Прямо сейчас раннее бронирование отдыха на лето у нас примерно на 40% больше, чем в 2017 и 2018 годах”.

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Кроме того, за пять лет вдвое выросло количество гостей отелей и хостелов полуострова — до 1,5 миллионов человек в 2018 году против 678 тысяч в 2014-м.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, популярность курортов Крыма продолжит стабильно расти, а запуск к концу года железнодорожного сообщения с полуостровом даст мощный импульс, поскольку для путешественников важна цена отдыха, которая почти на 50% обеспечивается транспортной доступностью.

Также Барзыкин полагает, что взрывных показателей 2018 года, скорее всего, ожидать в будущем не придется, но рост турпотока будет стабильным на уровне 10–15% в год. Также он предлагает для дальнейшего развития отрасли активнее продвигать альтернативные направления – гастрономический туризм или экотуризм.